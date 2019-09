Tag der pflegenden Angehörigen: Johanniter bieten Info-Hotline

Am 13. September wird in Österreich erstmals der Tag der pflegenden Angehörigen gefeiert. Zu diesem Anlass wird eine Pflegehotline der Johanniter zur Verfügung gestellt.

In Österreich wird am 13. September erstmals auf Initiative des Gesundheits- und Sozialministeriums der Tag der pflegenden Angehörigen gefeiert. Umfassende Information und Beratung wird von den Johannitern in Form einer Pflegehotline zur Verfügung gestellt.