Tag der Katze: Tipps zu idealen Pflanzen bei der Samtpfoten-Haltung

Am 8. August ist Tag der Katze. Zu diesem Anlass gibt Bellaflora Tipps für ein gesundes Haustierleben - und erklärt, welche Zimmerpflanzen man mit einer Samtpfote in der Familie anschaffen oder lieber weglassen sollte.

Katzen gehören mit Abstand zu den beliebtesten Haustieren in Österreich. Rund 2 Millionen Stubentiger leben in heimischen Haushalten. Ein eigener Ehrentag ist deshalb mehr als angemessen. Am 8. August feiern wir den Tag der Katzen, um das Bewusstsein für die Haltung und den Schutz der Tiere zu schärfen.

Wenn Katze und Kater im Gartencenter wohnen

bellaflora, Österreichs größtes Gartencenter, stellt die nachhaltige Pflege in seinem Tiersortiment in den Fokus und gibt Tipps für das Wohl der Vierbeiner. In manchen Filialen gibt es sogar Katze oder Kater.

Menschen, die die enge Verbindung zur Natur suchen, sorgen sich auch bei der Haustierhaltung vermehrt um die nachhaltige Pflege ihrer Vierbeiner. bellaflora hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, Hund und Katze ein nachhaltiges Sortiment zu bieten, dazu zählen qualitativ hochwertige Tiernahrung und Ergänzungsfuttermitteln für Hunde und Katzen. In den neu adaptierten Märkten in Leonding und Graz St. Peter gibt es darüber hinaus Zubehör wie Leinen oder Hundebetten, Kratzbäume und Spielzeug. Und auch die Vierbeiner selbst sind in so manchen Filialen zwischen Pflanzen und Zubehör zu entdecken: So haben Katzendame Petzi in der Filiale Innsbruck oder Kater Tiger in Oberwart ihr Zuhause gefunden.