Tag 2 bei der Vienna Fashion Week 2018: Passion by D, Callisti und Pitour

Martina Mueller-Callisti´s neue Kollektion ist Reaktion, Fortsetzung und zugleich Antwort auf alle Ihrer bisherigen Kollektionen und wurde am 2. Tag der MQ Vienna Fashion Week vorgestellt. Weitere Designer am zweiten tag: Shakkei, Pitour und Handy Hartano.

Passion by D ist eine Marke der rumänischen Designerin Denisa Pricopie und steht für alle starken Frauen, die Unkonventionelles und Außergewöhnliches suchen. Mit qualitätvollen Stoffen wie Seide und Samt und definierten Schnitten wird jedes Stück zu etwas einzigartigem und drückt die Wünsche der Kundinnen aus. Der Workshop hat bereits ready-to-wear Kollektionen herausgebracht sowie Hochzeitskleider. Gabriel Baradee verbindet mit der 17. Kollektion seines Labels die ressourcenschonenden Mikrohäuser der japanischen Architektur mit der Bedeutung des Begriffs „Shakkei“ – Gärten der Art zu gestalten, dass sie sich harmonisch in die Landschaft einfügen – zu einem modischen Thema.

Analog zu Mikrohäusern, die jedes für sich ein kleines Kunstwerk darstellen, zeichnen sich Shakkei Kollektionen seit jeher durch viel Liebe zum Detail aus. Mit der Kombination aus traditionellen japanischen Kunsttechniken und modernen europäischen Einflüssen, bewegt sich der Designer bewusst an der Grenze zwischen einmaliger Kunst und reproduzierbaren Design.

In der Damenmode treffen österreichische Stickereien auf die japanische Shibori-Färbetechnik, schräg drapierte Röcke auf gesteppte Mäntel und geometrisch lineare Muster auf natürliche Kleiderformen. Die Vielschichtigkeit als typisches Shakkei-Element wird in der Herrenmode fortgeschrieben: Hier begegnet der klassisch anmutende, jedoch raffiniert verfeinerte Wintermantel, dem kunstvoll gestrickten Pullover und der geschmeidigen Jerseyhose.

Im November 2015 expandiert CALLISTI und eröffnet den Flagship-Store in der Wiener Innenstadt in der Weihburggasse 20 mit Womenswear Prét-à-Porter / Ready-To-Wear, einem eigenen Cocktail-, und Abendmoden-Bereich und einem zusätzlichen Men’s Fashion Floor.

Diese Kollektion basiert auf Baumwollgeweben mit einem Motiv, dass durch Farben aus der tropischen Natur Indonesiens entwickelt wird. “Wir kombinieren handgewebte Stoffe aus Ost-Indonesien mit unserer Ready-To-Wear – Kollektion, um einen einzigartigen und interessanten Look zu erzielen. Ich arbeite stolz mit unseren traditionellen indonesischen Stoffen wie Lurik, Batik mit Weberei und unsere ökologischen Färbe-Techniken. Unsere Begeisterung für unsere reiche Kultur drückt sich auch in der Kollektion für die MQ Vienna Fashion Week aus.”

Runi Palar

Unter dem Motto Timeless Elegance wurde RUNA Bali Jewelry 1976 von der Designerin Runi Palar in Indonesien gegründet. Der Name ist ein Akronym aus den Namen von Runi und ihrem Ehemann Adriaan Palar. Auch ihre Tochter Xenia arbeitet als Desigerin für das Label. Das Buch über das Label, „Dancing in Silver“, wurde vom indonesischen Staat ausgezeichnet. RUNA Bali war bereits weltweit bei Shows und Ausstellungen vertreten.