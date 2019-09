Tänzer für den Steirerball gesucht: Vortanzen in Graz

Wer sich einen Platz für die Eröffnung beim Steirerball 2020 in Wien ertanzen möchte, sollte am 5. Oktober beim Vortanzen auf der Grazer Herbstmesse dabei sein.

Für den Steirerball 2020 werden noch Tanzpaare gesucht, die Ball am 10. Jänner 2020 in der Wiener Hofburg eröffnen wollen. Wer gut und gerne tanzt, ist herzlich zum Tanz-Casting für den Steirerball 2019 eingeladen: Am Samstag, 5. Oktober 2019, um 12:30 Uhr heißt es wieder "Alles Polka" auf der Grazer Herbstmesse. Gesucht werden talentierte Tänzerinnen und Tänzer im Alter von 16 bis 28 Jahren.

Rechtswalzer als Voraussetzung für Tanzpaare

Einzige Voraussetzung: "Wer einen ordentlichen Rechtswalzer aufs Parkett legt, hat gute Chancen, in Wien bei der Balleröffnung dabei zu sein", sagt Steirerball-Veranstalter Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien: "All jene, die schon immer einmal in der ersten Reihe beim Steirerball in der Wiener Hofburg stehen wollten, sind herzlich eingeladen, beim Casting ihre Tanzkünste zu präsentieren."