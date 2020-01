Tabuthema und Trennungsgrund: So stehen die Österreicher zum Frühjahrsputz

Mit dem neuen Jahr steht auch der Frühjahrsputz vor der Türe. Dieser kann jedoch ungeahnte Folgen mit sich bringen. Für 44 Prozent der Österreicher ist mangelnde Sauberkeit nämlich ein Trennungsgrund in einer Beziehung.

Sauberkeit als heikles Thema bei Freunden und Partnern

Die Sauberkeit im Eigenheim kann auch in partnerschaftlichen Beziehungen zum Diskussionsthema werden. 44 Prozent der Österreicher würden aus mangelnder Sauberkeit in Haus oder Wohnung sogar eine Beziehung beenden, wobei die Jüngeren (unter 40 Jahren) weniger tolerant sind: Hier liegt der Anteil bei 47 Prozent. Für 56 Prozent dieser Teilgruppe führt das Thema mindestens einmal im Monat zu Streit. Im Alter steigt jedoch die Kompromissbereitschaft. 66 Prozent der Österreicher über 40 Jahre sind mit der Sauberkeit der Familie und in der Partnerschaft zufrieden.

Frühjahr lädt zum Putzen ein

Sauberkeit vor allem in Frauenhand

Die Sauberkeit des Eigenheims in Österreich liegt vor allem in Frauenhand. 61 Prozent der österreichischen Männer gaben an, beim Putzen von der Partnerin unterstützt zu werden. Bei den Frauen waren es nur 37 Prozent, die auf männliche Hilfe zählen. Mehr als jede zweite Frau (56 Prozent) gab an, den jährlichen Großputz lieber alleine zu meistern. Nur ein Drittel der Männer sagte dasselbe. 47 Prozent sprachen von "Team-Arbeit".