Syrien, Libanon, Jordanien: Wien stellt 6 Mio. Euro bereit

Österreich stellt sechs Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) des Außenministeriums zur Unterstützung der akuten Notlage in Syrien, Libanon und Jordanien bereit.

Die brutalen Terrorangriffe der Hamas auf Israel drohen die Region nun weiter zu destabilisieren. "Kriege und Konflikte zerstören Zukunftsträume ganzer Generationen und machen Hoffnung zunichte", betonte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). "Gemeinsam mit unseren Partnern sorgen wir dafür, dass vor allem Frauen und Kinder notwendige Hilfe bekommen oder die Gesundheitsversorgung in der Krisenregion verbessert werden kann. Damit geben wir Menschen in größter Not ein Stück Hoffnung und kommen unserer internationalen Verantwortung nach."

Syrien seit zwölf Jahren Schauplatz eines blutigen Konflikts

Kritische Infrastruktur von Libanon und Jordanien massiv belastet

Burtale Terrorangriffe der Hamas destabilisieren Region weiter

Sechs Millionen Euro aus Wien

Von den sechs Millionen Euro gehen zwei Millionen Euro an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) sowie jeweils eine Million Euro an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) und an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Syrien. Jeweils eine Million Euro werden UN Women für den Libanon und dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) für Jordanien zur Verfügung gestellt. "Durch die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen trägt Österreich dazu bei, die dringendsten Bedürfnisse vor Ort zu decken", schreibt das Außenministerium. Die Prüfung der österreichischen Entwicklungsgelder für das UNO-Palästinenserhilfswerk UNRWA und andere Organisationen in Palästina laufe indes weiter, hieß es am Mittwoch aus dem Ministerium zur APA.