Mann wollte in Wien Security verletzen und kassierte Schlag ins Gesicht

Ein Mann soll in einem Wiener Lokal einer Frau auf Brust und Gesäß gegriffen, danach Lärm gemacht und versucht haben, einen Sicherheitsmitarbeiter zu verletzen. Der soll ihm einen Schlag ins Gesicht versetzt haben.

Ein Syrer (21) soll am Sonntag in einem Lokal im 1. Bezirk in Wien einer Frau (33) auf Brust und Gesäß gegriffen haben, woraufhin ein Sicherheitmitarbeiter (39) dafür sorgte, dass der 21-Jährige das Lokal verließ. Der Syrer soll allerdings außerhalb der Bar herumgeschrien haben, probiert haben, den 39-Jährigen Österreicher mit einer zerbrochenen Glasflasche zu verletzen - und von diesem einen Schlag ins Gesicht kassiert haben. Das geht aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien hervor.