Symposium zur Menschenrechtssituation von LGBTIQ an der Uni Wien

Am 24. September 2019 findet an der Universität Wien das Symposium "Somewhere beyond the Rainbow? - Human Rights and LGBTIQ" statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Das Symposium befasst sich mit der Menschenrechtssituation von LGBTIQ aus internationaler, europäischer und nationaler Perspektive. Dafür werden sich Experten und Praktiker zwischen 9.30 und 18 Uhr im Kleinen Festsaal der Universität Wien versammeln. Die Keynote hält Victor Madrigal Borloz, UN Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity. Die Vorträge werden in englischer Sprache gehalten, die Podiumsdiskussion findet auf Deutsch statt. Eine Anmeldung ist hier erforderlich.