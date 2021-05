Swapfiets Session mit James Hersey im Wiener Riesenrad

Das niederländische Fahrrad-Abo von Swapfiets ist in Wien gestartet. Immer mehr Hollandräder mit den markanten blauen Vorderreifen sind auf Wiens Fahrradwegen zu sehen. Grund genug für Swapfiets, den gelungenen Launch symbolträchtig zu feiern.

Swapfiets nimmt seinen Start in Wien zum Anlass, allen ein blau leuchtendes Zeichen aus dem Prater zu senden: Das älteste Riesenrad der Welt erleuchtete in Swapfietsblau. Der in Wien aufgewachsene Singer-Songwriter James Hersey spielte für Swapfiets eine akustische "Blue Wheel Session" in einem Riesenrad-Waggon. „Ich wohne in Berlin und bin dort schon länger Swapfiets-Abonnent und Fan des Konzepts. Daher freue ich mich umso mehr, Swapfiets beim Start in meiner Heimatstadt Wien zu unterstützen und diese auch für mich außergewöhnliche Blue Wheel Session in einem Waggon des altehrwürdigen Riesenrades zu spielen", zeigte sich Musiker James Hersey begeistert.