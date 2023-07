SUV-Anteil verdoppelte sich bei Neuzulassungen seit 2015

Seit 2015 wurden doppelt so viele SUV-Zulassungen an Pkw-Neuzulassungen verzeichnet. Seit 2005 hat sich der SUV-Anteil verfünffacht.

Aktuell liegt der Anteil von schlechtwegetauglichen Autos bei 44,5 Prozent, wobei insbesondere die größeren SUV einen sehr hohen Anteil an Plug-in-Hybriden haben, wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) am Freitag vorrechnete. Die meisten der höher gelegten Fahrzeuge wurden auch heuer im ersten Halbjahr in Wien zugelassen.