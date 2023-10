Süßwasser laut WWF-Studie 55 Billionen Euro wert

Der jährliche wirtschaftliche Wert von Süßwasser und Süßwasser-Ökosystemen beläuft sich auf 58 Billionen US-Dollar (etwa 55 Billionen Euro). Diese Schätzung stammt aus dem Bericht "High Cost of Cheap Water", der vom WWF in Auftrag gegeben wurde und sich mit den hohen Kosten von billigem Wasser befasst.

Laut WWF-Bericht macht der direkte Nutzen, also zum Beispiel die Verwendung in Haushalten, Landwirtschaft und Industrie, mindestens 7,5 Billionen US-Dollar aus. Der wesentlich größere Anteil entfällt mit rund 50 Billionen jedoch auf den indirekten Wert: "Die Verbesserung der Bodengesundheit, die Speicherung von Kohlenstoff, der Schutz vor Überschwemmungen und Dürren und viele andere Leistungen werden oft gar nicht beachtet oder als selbstverständlich angesehen - obwohl ihr Wert jährlich etwa das Siebenfache des direkten Nutzens beträgt", sagt Bernhard Kohler vom WWF.

Alarmierender Bericht über globalen zustand der Ökosysteme

Umso alarmierender ist laut dem Bericht der globale Zustand dieser Ökosysteme: Zwei Drittel der größten Flüsse können nicht mehr frei fließen, ein Drittel der Süßwasser-Arten ist vom Aussterben bedroht, wertvolle Feuchtgebiete verschwinden drei Mal so schnell wie Wälder. In Österreich findet sich mit dem Neusiedler See eines der sichtbarsten Beispiele für nicht-nachhaltiges Wassermanagement: "Überschüssige Niederschläge konnten sich früher in den ausgedehnten Feuchtgebieten rund um den See sammeln. Dadurch wurden spätere Trockenzeiten abgemildert", erklärt Bernhard Kohler vom WWF. "Inzwischen wurden jedoch zehntausende Hektar Überschwemmungsland trockengelegt und Hochwässer werden über Kanäle abgeleitet. Deshalb können sich auch kaum mehr natürliche Wasserreserven für Dürrezeiten bilden." Gerade für die kommenden klimatischen Veränderungen seien Wiederherstellung und Wiederanbindung natürlicher Feuchtgebiete die beste Lösung der Wasserproblematik vor Ort.