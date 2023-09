Niederschläge, Hagel und Sturm: Eine "Superzelle" hat Ende August den oberösterreichischen Bauern einen Schaden von 1,2 Millionen Euro zugefügt.

Oberösterreich: "Superzelle" fügte Bauern 1,2 Mio. Euro Schaden zu

Betroffen waren zuletzt weite Teile von Oberösterreich, insbesondere aber die Bezirke Braunau, Vöcklabruck und Schärding. Die Schäden entstanden an Acker- und Gemüsekulturen sowie am Grünland. Besonders schwer hat es den Bezirk Schärding getroffen. "Eine Maisernte ist schlichtweg unmöglich. Was vom Frühjahr an gehegt und gepflegt wird, ist auf einen Schlag dem Erdboden gleich gemacht. Extrem bitter, zumal vor allem der Mais viele Landwirtinnen und Landwirte heuer ohnehin extrem gefordert hat: Erst war's viel zu nass und kalt, dann folgten große Hitze und Trockenheit - und jetzt ein Totalschaden", schilderte die Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP).