Supervollmond: Das Himmelsspektakel am 19. Februar

Im Februar können sich Hobby-Astronomen wieder auf ein Highlight freuen. Am 19. Februar wird es einen Supermond zu bestaunen geben. Wenn man Glück hat, ist dieser auch von Wien aus zu beobachten.

Am 19. Februar gegen 16:54 Uhr MEZ sollte es auch in Wien soweit sein und der Supervollmond zeigt sich. Doch was bedeutet das eigentlich: Der Supermond ist ein Voll- oder Neumond der viel größer erscheint als sonst. Grund dafür ist, dass er sich dann nämlich am erdnächsten Punkt seiner Umlaufbahn befindet.