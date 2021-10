Supermärkte in Österreich teurer als in Bayern

Die gleichen Produkte kosten in Österreich oftmals mehr als in Deutschland. Der von der Nationalbank errechnete "Grenzeffekt" ließ sich bei allen grenzüberschreitend aktiven Lebensmittelketten nachweisen, bei Diskontern sei er besonders groß.

Der von der Arbeiterkammer mehrfach erhobene Vorwurf wird nun von einer Analyse der Oesterreichischen Nationalbank bestätigt. Sie untersuchte idente Supermarktprodukte in den grenznahen Bezirken in Tirol, Salzburg und Oberösterreich beziehungsweise in Bayern. Demnach kosten zwar viele Produkte gleich viel, wenn es aber Unterschiede gibt, dann sind deutlich öfter die Waren in Österreich teurer.