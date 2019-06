Superar: Benefizveranstaltung mit Wiener Opernstars im MuTh

Am 17. Juni lädt der Wiener Staatsoperndirektor Dominique Meyer zu einem Benefiz-Opernabend ins MuTh. Künstler der Wiener Staatsoper singen und spielen zugunsten des Vereins Superar.

Seit 2009 erhalten bei Superar mehr als 3.000 Kinder und Jugendliche in ganz Österreich und sechs weiteren europäischen Ländern kostenfreie und hochwertige musikalische Förderung. Durch den koste-freien Zugang erreicht Superar vor allem Kinder und Jugendliche, die nur eingeschränkt Zugang zu kulturellen und fördernden Einrichtungen haben.Der gemeinnützige Verein wurde 2009 in Wien auf Initiative von Wiener Sängerknaben, Wiener Konzerthaus und der Caritas der Erzdiözese Wien in Anlehnung an die weltweit wirkende musikalische Bewegung el sistema gegründet und bildet, gemeinsam mit anderen Initiativen, ein weltweit umspannendes, musikalisches Netzwerk für sozialen Wandel.