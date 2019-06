"Super Hammer Mega Geil": Das Donauinselfest 2019

VIENNA.at hat sich bei den Besuchern des Donauinselfestes 2019 umgehört und nach der Stimmung gefragt. Das Fazit war äußerst positiv.

Mit einem fulminanten Grande Finale verabschiedet sich die 36. Ausgabe des Donauinselfests am Sonntag von seinem großartigen Publikum. Die Veranstalter freuen sich über rund 2,7 Millionen Besuche an allen drei Festivaltagen. Insgesamt wurden 600 Stunden Programm an drei Festivaltagen gespielt, 1.500 Künstlerinnen und Künstler boten ein Programm, das für wirklich jeden Geschmack etwas bereithielt.