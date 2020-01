Auch in Wien finden zahlreiche Super Bowl-Partys statt.

Auch in Wien finden zahlreiche Super Bowl-Partys statt. ©pixabay.com (Sujet)

Auch in Wien finden zahlreiche Super Bowl-Partys statt. ©pixabay.com (Sujet)

Super Bowl 2020 in Wien: Die Partys im Überblick

In der Nacht vom 2. auf 3. Februar findet das Super Bowl-Finale statt. Damit geht wohl das größte Sportereignis der Welt über die Bühne. Auch in Wien wird mitgefiebert. Hier erhalten Sie einen Überblick über alle Super Bowl-Partys 2020 in Wien.

Am 2. Februar findet das Super Bowl-Finale im Hard Rock Stadium in Miami Gardens in Florida statt. Die zwei besten Teams der National Football League im American Football werden dabei gegeneinander antreten.

Dacia Vikings Super Bowl Party @ Vienna Marriott Hotel

Auch heuer findet die bet-at-home Super Bowl Party im Vienna Marriott Hotel presented by Domino's Pizza statt. Vor Ort werden viele Dacia Vikings sein. Auch hier gibt es ein All-You-Can-Eat-And-Drink-Angebot. Das All-You-Can-Eat-Buffet wir mehrfach gewechselt, damit für jeden Geschmack etwas dabei ist. Die Übertragung findet mit Großprojektionen, LED-Walls und großen Einzelbildschirmen statt.

Tickets gibt es ab 68,70 Euro direkt beim Vienna Marriott Hotel und unter www.wien-ticket.at.

Super Bowl Night 2020 @ ARCOTEL Wimberger

In der Nacht von 2. auf 3. Februar findet auch heuer im ARCOTEL Wimberger eine Super Bowl Night statt. Neben umfangreichem Rahmenprogramm wie Bull Riding, Feuershow und Pass werfen, gibt es auch hier ein All-You-Can-Eat-And-Drink-Buffet. Das Spiel wird auf mehreren Flat-TV's übertragen.

Ticketsgibt es ab 49 Euro.

Super Bowl @ ADMIRAL Arena Prater

Die Danube Dragons laden in der Sportnacht des Jahres in die ADMIRAL Arena Prater Wien zur Super Bowl-Party. Das NFL-Match wird auf zwei riesigen LED-Walls, vier Video-Walls, 75 Screens und der größten Indoor-LED Wall Europas mit 45 Quadratmeter. Das Spiel wird im Originalton übertragen. Bei dieser Super Bowl-Party wird ebenfalls ein All-you-Can-Eat-And-Drink-Buffet zur Verfügung stehen. Ab 3 Uhr wartet außerdem ein reichhaltiges Frühstücksbuffet.

Tickets gibt es ab 89 Euro, Mindestalter 18 Jahre.

ACSL College Super Bowl Party 2019 @ TU Wien

Auch heuer findet wieder Österreichs einzige College Super Bowl Party direkt bei der Uni statt. Die Aula und der Hörsaal des EI der TU Wien werden mit einer 30 Quadratmeter Leinwand und Screens zum Super Bowl Party Hotspot für Studierende. Neben umfangreichem Rahmenprogramm gibt es Essen und Getränke zu Studierendenpreisen. Es gilt freie Platzwahl.

Limitierte Eventtickets und Starttickets für das Beerpong Turnier gibt es schon um 6 Euro.

Watch the Big Game @ Hard Rock Cafe Vienna

Auch im Hard Rock Cafe Vienna findet heuer wieder eine große Super Bowl Party statt. Dem Anlass entsprechend, wird es traditionelle "American Football"-Snacks und Fingerfood geben. Über den ganzen Abend kann der der Durst unlimitiert mit Bud Bier und Soft Drinks gestillt werden. In den frühen Morgenstunden wird es Donuts, Saft und Kaffee geben.

Tickets gibt es um 68 Euro.

Es fehlt eine Party? Dann schreiben Sie uns unter redaktion@vienna.at!