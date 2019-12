Sunrise Avenue: Überraschendes Aus der Rockband

Am heutigen Montag hat die finnische Rockband "Sunrise Avenue" überraschend ihre Auflösung bekannt gegeben. 2020 wird noch eine Abschiedstour veranstaltet. Die "Thank You For Everything"-Tour bringt sie auch nach Wien.

Seit 2006 gibt es die erfolgreiche Rockband "Sunrise Avenue". Nun haben die Finnen in einer Pressekonferenz überraschend ihre Trennung bekannt gegeben. Als Grund wurden "verschiedene Bedürfnisse von vielen Leuten" angegeben. Um sich von den Fans zu verabschieden, gibt die Band im Rahmen ihrer "Thank Your For Everything"-Abschiedstour noch acht Konzert. Am 24. Juli 2020 spielt die Band in Wien.