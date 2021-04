"Summer City Camps" in Wien bietet Zusatzplätze an

Am kommenden Montag startet die Anmeldung für zusätzliche Plätze der Summer City Camps. Aufgrund des starken Andrags gibt es heuer mehr Plätze.

In Wien startet am kommenden Montag die Anmeldung für die zusätzlichen Plätze der Summer City Camps. Das teilte das Büro von Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) der APA am Donnerstag mit. Der Andrang auf die Ferienbetreuung war heuer besonders stark, darum wurden noch 3.440 zusätzliche Plätze bereitgestellt. Insgesamt gibt davon 2021 somit rund 24.360 an 35 Standorten.