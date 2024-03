Bei den Summer City Camps in Wien gibt es 2024 mehr Betreuungsplätze für Kinder mit Behinderung.

Summer City Camps 2024 in Wien: Mehr Betreuungsplätze für Kinder mit Behinderung

Auch heuer finden wieder die Summer City Camps statt, die von der Stadt Wien in Zusammenarbeit mit Bildung im Mittelpunkt, dem Verein Hi Jump Wien und weiteren im Jugend- und Bildungsbereich tätigen Organisationen angeboten werden. Teilnehmen an dem Ferienbetreuungsprogramm können Kinder von 6 bis 12 Jahren bzw. Kinder mit Behinderung bis 14 Jahre teilnehmen. 2024 wurde der Anteil der Plätze für Kinder mit Behinderung gesteigert.

Die Summer City Camps finden auch 2024 wieder von 1. Juli bis 30. August statt. Mit der Erweiterung um einen zusätzlichen Schulstandort auf insgesamt 31, werden dieses Jahr 31.210 Plätze angeboten.

Betreuungsplätze für Kinder mit Behinderung erhöht

Für Kinder mit Behinderungen stehen 2024 um 50 Prozent mehr Betreuungsplätze in Kleingruppen zur Verfügung. Im Bereich der inklusiven Betreuung von Kindern mit Behinderung stehen heuer 31 Prozent mehr Betreuungsplätze zur Verfügung.

"Inklusion heißt, dass niemand ausgeschlossen wird. Alle Menschen sind grundsätzlich Teil der Gesellschaft. Inklusion ist ein Menschenrecht, festgeschrieben in der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Ich bin froh, dass wir nun 200 Plätze mehr für Kinder mit Behinderungen bei den Wiener Sommer City Camps anbieten können. Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch in den Sommermonaten für möglichst viele Familien zu erleichtern, ist es ein wichtiger Schritt, die Angebote auch heuer zu erweitern", so Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr.

Summer City Camps 2024 in Wien: Die Anmeldung

Die Kosten für die Teilnahme an den Summer City Camps 2024 betragen auch heuer pro Kind und Betreuungswoche 60 Euro inklusive Mittagessen und gesunder Jause. Für jedes zweite und dritte Geschwisterkind verringern sich die Kosten auf je 30 Euro pro Woche und Kind; ab dem vierten Kind ist die Teilnahme gratis. Des Weiteren haben Kinder in der Grundversorgung und in der bedarfsorientierten Mindestsicherung die Möglichkeit, das Angebot kostenfrei zu nutzen.

Die Anmeldung für Kinder von 6 bis 10 Jahren mit Hauptwohnsitz in Wien, die eine öffentliche ganztägig geführte Volksschule (OVS, GTVS) besuchen und dort einen Buchungscode erhalten, startet am 18. April 2024. Ab dem 2. Mai ist eine Online-Anmeldung dann auch ohne Buchungscode möglich und für alle Kinder von 6 bis 12 Jahre aus Wiener Schulen zugänglich, deren Ferienbetreuung nicht durch einen Hort- oder Betreuungsplatz an einem Campusstandort gesichert ist.