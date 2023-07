Summer Beats & Dance Event am 28. Juli im Vienna Marriott Hotel

Am Freitag, den 28. Juli wird das Vienna Marriott Hotel den ersten Stock wieder in einen riesigen Dance Floor verwandeln.

Caroline Kreutzberger beim Summer Beats & Dance Event im Vienna Marriott Hotel

Von sommerlichen Hits über Latin bis hin zu ABBA darf und soll geshakt werden – und das am kompletten 1st Floor des Hotels. Wer es gemütlicher angehen möchte, schnappt sich einen Drink und lässt sich in der Chillout Area im Sommerlook in einen Liegestuhl fallen. Die Marriott Bar wartet mit Klassikern wie Hugo, Aperol, Cuba Libre oder Vodka Lemon auf. Dazu wird Fingerfood serviert. Dieter Fenz, General Manager des Vienna Marriott Hotel: „Beim ‚Summer Beats & Dance Event‘ verwandelt sich unser Haus in eine riesige Tanzfläche. Egal ob als Afterwork, zum Tanzen und Feiern mit Freunden oder dem Partner – der Event ist auf jeden Fall ein sommerliches Highlight in der Stadt.“