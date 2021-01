Eine KETO on the go Box enthält 20 Riegel.

Eine KETO on the go Box enthält 20 Riegel. ©KETOFABRIK

Süßes zum Valentinstag: Wir verlosen 3 KETO on the go Boxen

Wer seinen Schatz zum Valentinstag mit einem süßen Snack verwöhnen möchte, sollte sich dieses Gewinnspiel nicht entgehen lassen: Wir verlosen drei KETO on the go Boxen á 20 Stück in der Sorte Strawberry Chocolate.

Passend zum Valentinstag wartet bei uns ein süßes Gewinnspiel auf euch:

Mit den KETO on the go Riegeln von KETOFABRIK können alle Schoko-Fans schnell und unkompliziert unterwegs naschen – ganz ohne schlechtes Gewissen.

Drei KETO on the go Boxen von KETOFABRIK zu gewinnen

Wir verlosen drei KETO on the go Boxen á 20 Stück in der Sorte Strawberry Chocolate. Einfach Zuckerl hier einlösen und schon nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Die Gewinner werden per E-Mail verständigt.

Bild: KETOFABRIK

KETO on the go Strawberry Chocolate Bar: Der Kokosnuss-Klassiker trifft auf fruchtig-süße Erdbeerstückchen. Frei von künstlichen Süßungsstoffen ist der Riegel mit nur 1 Gramm Zucker die bessere Alternative zu den bekannten Kassenschlagern.