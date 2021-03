Eine KETO on the go Box enthält 20 Riegel.

Süßes zu Ostern: Zwei KETO on the go Boxen zu gewinnen

Wer zu Ostern mit gutem Gewissen naschen möchte, sollte an unserem Gewinnspiel teilnehmen: Wir verlosen jeweils eine KETO on the go Box á 20 Stück in den Sorten Coconut Chocolate und Strawberry Chocolate.

Für alle, die unterwegs gesund und ketogen naschen wollen, hält die KETOFABRIK mit ihren KETO on the go-Riegeln den perfekten Snack für zwischendurch bereit.

Ein KETO on the go-Riegel enthält nur 1 Gramm Zucker bei 100 Prozent Geschmack. So können auch alle Keto-Fans mit gutem Gewissen zu Ostern naschen.

Wir verlosen jeweils eine KETO on the go Riegel-Box á 20 Stück in den Sorten Coconut Chocolate Bar und Strawberry Chocolate Bar im Wert von 29,80 pro Box:

KETO on the go Coconut Chocolate Bar:

Die perfekte Kombination aus paradiesischen Kokosraspeln und zartschmelzender Milchschokolade. Ergänzt durch nährstoffreiche Mandelnund nur einem Gramm Zucker, ist der Coconut Chocolate Bar ein wahrer Energiekick.

KETO on the go Strawberry Chocolate Bar:

Der Kokosnuss-Klassiker trifft auf fruchtig-süße Erdbeerstückchen. Frei von künstlichen Süßungsstoffen ist der schmackhafte Riegel die bessere Alternative zu den bekannten Kassenschlagern.

Die Gewinner werden Mitte April per E-Mail verständigt.