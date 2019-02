Süßer Wiener Gewinner: Die Pischinger-Haselnuss-Ecke wird "Bonbon" des Jahres 2019

Die Pischinger-Haselnuss-Ecke vom BonbonBall-Partner Heindl hat die Jury überzeugt und wurde zum "Bonbon" des Jahres 2019 gewählt. Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, Miss Bonbon Fanny Kamali und BonbonBall-Organisator Heinz Alphonsus übergaben die Auszeichnung an Geschäftsführer Andreas Heindl, Walter Heindl GmbH.

Am 1. März findet der BonbonBall im Wiener Konzerthaus statt. Im Vorfeld wählten heimische Medienvertreter/innen das “Bonbon” des Jahres. Gewonnen hat die Pischinger-Haselnuss-Ecke vom BonbonBall-Partner-Heindl.

„Wir freuen uns sehr, dass wir das „Bonbon“ des Jahres gerade heuer zum 170. Geburtstag der Firma Pischinger für unsere beliebten Waffelspezialitäten bekommen, so bewahrheitet sich der Spruch auf den Packungen Pischinger … um Ecken besser! Auf weitere gute Zusammenarbeit“, freut sich Geschäftsführer Andreas Heindl,

Medienvertreter hatten die Qual der Wahl und mussten sich unter allen Süßigkeiten der BonbonBall-Partner für einen Sieger entscheiden. “Solche Wahlen sind natürlich immer subjektiv, aber es zeigt schon einen gewissen Trend, was bei den Naschkatzen und Schokotigern besonders gut ankommt“, meint Alphonsus

Wiens Bürgermeister Ludwig verlieh den Preis für das “Bonbon” des Jahres 2019

Der Preis wurde am 20. Februar erstmals von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, Miss Bonbon Fanny Kamali und BonbonBall-Organisator Heinz Alphonsus anlässlich des 70. BonbonBalls an Geschäftsführer Andreas Heindl, Walter Heindl GmbH, übergeben. Von nun an soll diese Auszeichnung jedes Jahr durch den BonbonBall gemeinsam mit der Stadt Wien vergeben werden.