Süß und salzig: Ben & Jerry's präsentierte Neuheiten 2020

Am Montag präsentierte Ben & Jerry's bei einer virtuellen Eisverkostungen seine Neuheiten 2020. VIENNA.at war live dabei.

Am Montag wurden die Ben & Jerry's Neuheiten 2020 präsentiert. Aufgrund der Coronakrise gab es heuer erstmals ein "virtual tEISting". Verkostet wurden alle Sorten, die dieses Jahr neu im Handel erhältlicch sind: Netflix & Chill’d, Waffle Cone Together, Fairway to Heaven, moo-phoria Poppin Popcorn (kalorienreduziert) und Frozen Chocolate Chip Cookie Dough Chunks - die Keksteigstückchen zum Snacken für unterwegs. Für die veganen Eisfans gab es die neue vegane Variante der beliebtesten Ben & Jerry’s Sorte: Cookies on Cookie Dough non-dairy.