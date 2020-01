Suchtberater aus Wien als Heroin-Schmuggler entlarvt

Gemeinsam mit einem 32-jährigen Komplizen schmuggelte ein 35-jähriger Wiener mehrere Kilogramm Heroin von Slowenien nach Kärnten.

Die Polizei hat am Montag in Kärnten einen Suchtberater aus Wien als Drogenkurier festgenommen. Laut einer Aussendung vom Dienstag hatte der Mann mehrere Kilogramm Heroin aus Slowenien nach Kärnten geschmuggelt. Am Dienstag wurde auch bekannt, dass die Polizei bereits im Vorjahr zwei Drogenringe ausgehoben hatte, die mit 22 Kilogramm Heroin im Wert von 1,3 Millionen Euro gehandelt hatten.