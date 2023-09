Suchaktion nach Vermisstem in NÖ

In den Bezirken Baden und Mödling in Niederösterreich wird nach einem Vermissten gesucht. "Ein Unfall wird befürchtet", so die Polizei.

In den niederösterreichischen Bezirken Baden und Mödling wird nach einem Abgängigen gesucht. Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge hat ein 60-Jähriger Dienstagmittag eine Pflegeeinrichtung in Mayerling verlassen und wird seitdem vermisst. Der Mann könne sich aufgrund einer Erkrankung nicht artikulieren. "Ein Unfall wird befürchtet", wurde in einer Aussendung betont.

Beschrieben wurde der 60-Jährige als 1,90 Meter groß und sehr schlank. Er hat weiße bzw. graue Haare, einen Vollbart und blaue/graue Augen. Zuletzt getragen hatte der Vermisste u.a. eine beige Wanderhose sowie ein blau-weiß kariertes Hemd. Hinweise wurden an die Polizeiinspektion Alland (Tel.: 059133-3301) erbeten.