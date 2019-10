Michael Lameraner luden zur großen Gala in das Hotel Andaz Vienna am Belvedere ein.

STYLE UP YOUR LIFE! feierte 10-jähriges Jubiläum

2009 landete das erste STYLE UP YOUR LIFE! Magazin druckfrisch am Kiosk. Die beiden Herausgeber Adi Weiss & Michael Lameraner hatten eine Vision und Idee für ihr eigenes Magazin.

Schon von Anfang an war klar, dass es nicht nur ein Printmagazin sein soll, sondern eine ganze Lifestyle-Welt. Von Beginn an wurde der Fächer der Aktivitäten von STYLE UP YOUR LIFE! immer mehr ausgebreitet: Clubbings & Style-Events, Magazine für Männer, Interior, High Fashion. Mit der Zeit stiegen sie auch ins Corporate Publishing ein und hatten von Anfang an namhafte Kunden aus der Lifestyle-Branche.

Fokus auf Online & Social Media

In den letzten zwei Jahren passierten noch weitere Highlights, die die Welt von STYLE UP YOUR LIFE! weiter wachsen ließ: Adi Weiss ging mit seiner eigenen TV-Show ADIWEISS.TV auf ATV on air; das Magazin OBEGG – Best of Südsteiermark, das den Lifestyle der Südsteiermark abbildet, wurde 2016 gelauncht.

2020 wollen die beiden Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner noch einen stärkeren Fokus auf Online & Social Media setzen und somit die digitale Welt von STYLE UP YOUR LIFE! weiter ausbauen.