Sturz über Böschung: Jugendliche in OÖ verletzt

Samstagabend wurde eine 15-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf bei einem Sturz über eine fast senkrechte Böschung, die zum Steyr-Fluss führt, verletzt.

Feuerwehr und Bergretter mussten die Verunglückte aus schwierigem Gelände abseilen und mit einem Boot bergen, teilte die Polizei mit. Das Mädchen war am Abend auf einem Fest in Grünburg gewesen. Als sie das Fest verließ, suchte sie eine Stelle zum Urinieren. Bei einem nahe gelegenen Waldstück kletterte die 15-Jährige in der Dunkelheit über einen Zaun, wusste aber nicht, dass das Gelände fast senkrecht zum Steyr-Fluss abfällt. Das Mädchen stürzte rund 30 Meter ab.