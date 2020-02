Sturmschäden am Fahrzeug: Handhabung und Haftung

Das Sturmtief zieht derzeit mit orkanartigen Böen durch Österreich - da sind Schäden am draußen geparkten Fahrzeug leider möglich. Was im Fall der Fälle zu tun ist und wer wann haftet, lesen Sie hier.

Sturmschäden: Bei Kaskoversicherung Selbstbehalt beachten

"Fahrzeugschäden durch Naturgewalten wie Sturmböen über 60 Stundenkilometer sind bei bestehender Voll- oder Teilkaskoversicherung gedeckt – die Versicherung übernimmt auch Reparatur- bzw. Abschleppkosten zur nächsten Werkstatt", sagt ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner. Sie gibt dabei zu bedenken: "Je nach vertraglicher Regelung sind jedoch Selbstbehalte in unterschiedlicher Höhe möglich. Genaue Angaben dazu findet man in der Polizze."

Schäden dokumentieren und rasch melden

Wann Grundstückbesitzer, Gemeinde & Co. haften

Entsteht am Fahrzeug ein Schaden durch Bäume am Straßenrand, haftet eventuell der Straßenerhalter, also in der Regel das Bundesland oder die Gemeinde. Dazu muss der Geschädigte dem Straßenerhalter allerdings grobe Fahrlässigkeitnachweisen – etwa, dass ein geknickerter Baum trotz zeitgerechter Meldung Stunden nach dem Unwetter noch immer nicht entfernt worden ist. Betreiber mautpflichtiger Autobahnen und Vermieter kostenpflichtiger Parkplätze haften hingegen schon für leichte Fahrlässigkeit.