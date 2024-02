Sturm in Wien: Feuerwehr sicherte Dach in Meidling

Der Sturm in Ostösterreich sorgte auch in Wien für ein "erhöhtes Einsatzaufkommen", so Sprecher Jürgen Figerl auf APA-Anfrage.

Schlosspark bei Gloriette und wegen Sturm in Wien gesperrt

Stürmischster Ort Österreichs in Wien

Die österreichweit stärksten Windspitzen in den vergangenen 24 Stunden wurden am Semmering/Sonnwendstein gemessen. 139,3 km/h waren es hier laut Geosphere Austria am Montagvormittag, 153,7 km/h der Höchstwert am Vortag. Am Feuerkogel in Oberösterreich wurden am Montag bis 10.00 Uhr bis zu 135 km/h registriert, am Sonnblick in Salzburg waren es 124,6 und an der Kölnbreinsperre in Kärnten 118,4 km/h.