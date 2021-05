Sturm in NÖ: 110 Feuerwehren im Einsatz

Sturm-Einsätze in Niederösterreich: 110 Feuerwehren im Einsatz.

Sturm hat am Sonntag für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Niederösterreich gesorgt. Schwere Schäden seien vorerst nicht bekannt, sagte Franz Resperger, Sprecher des Landeskommandos, am Vormittag auf APA-Anfrage.

In Traiskirchen (Bezirk Baden) wurde ein Helfer von einer Baumkrone getroffen und verletzt.

Zu Mittag waren laut Resperger 110 Feuerwehren mit etwa 2.000 Mitgliedern ausgerückt. 180 Einsätze standen dem Sprecher zufolge bis dahin vor allem im Donauraum und im Süden des Bundeslandes zu Buche.

Feuerwehrmann in Traiskirchen bei Einsatz verletzt

Der Feuerwehrmann in Traiskirchen wurde im Einsatz verletzt. Laut Resperger war bei der Zufahrt zum ehemaligen Semperit-Gelände ein Baum umgestürzt. Bei den Arbeiten zur Beseitigung des Hindernisses wurde der Helfer von der abgebrochenen Krone eines anderen Baums getroffen. Er erlitt dem Sprecher zufolge jedenfalls einen Armbruch. Der Feuerwehrmann sei ansprechbar gewesen und wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Was nicht niet- und nagelfest sei, fliege durch die Gegend, sagte Resperger. Auch mobile Verkehrszeichen seien auf Fahrbahnen und Dachziegel von Häusern geschleudert worden. Zudem habe der Sturm Bäume entwurzelt und große Äste abgerissen.

FF Wiener Neudorf durch Sturm gefordert

Laut FF Wiener Neudorf mussten in der Gemeinde im Bezirk Mödling lose Bauteile auf einer Baustelle gesichert werden, weil diese andernfalls auf die Gleise der Wiener Lokalbahnen geweht worden wären. Bäume seien auf Gehwege, Straßen und sogar in den Mödlingbach gestürzt.