Sturm Graz gegen Rapid Wien: Wer holt das Europacup-Ticket?

Sturm Graz empfängt mit einem Vorteil im Rücken Rapid Wien am Sonntag im Kampf um das letzte Europacup-Ticket.

Die Erwartungen wurden vor allem im eigenen Stadion nicht erfüllt – so setzte es etwa zuletzt fünf Heimniederlagen in Folge. “Aber die Meisterschaft ist abgeschlossen, das gilt auch für unsere Heimbilanz. Wir befinden uns in einem neuen Bewerb”, beteuerte Mählich und appellierte an die Einsatzbereitschaft seiner Spieler: “Leidenschaft ist angesagt, doch allzu viele Kampfschweine haben wir nicht.”