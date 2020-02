Sturm führte zu tödlicher Lkw-Kollision im Waldviertel

Am Mittwoch kam eine Pkw-Lenkerin im Bezirk Zwettl wegen des Sturms von ihrem Fahrstreifen ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw.

Niederösterreicherin starb bei Autounfall im Sturm

Die Frau war am frühen Nachmittag mit ihrem Pkw auf der B 36 Richtung Zwettl unterwegs. Der Lkw fuhr in die Gegenrichtung, von Zwettl Richtung Norden. Der 49-jährige Lenker aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya wurde schwer verletzt. Sein Beifahrer, ein 56-jähriger Mann, konnte nach ambulanter Behandlung im Landeskrankenhaus Horn in häusliche Pflege entlassen werden.