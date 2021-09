Stürmer-Star Marko Arnautovic macht nun auch Rum

Erst Gin, dann Vodka, nun Rum: In Sachen Spirituosen dürfte Fußball-Star Marko Arnautovic auf den Geschmack gekommen sein. Zu seinen "Arnautovic Spirits" gesellt sich nun als Neuzugang der Arnautovic Premium Rum.

Neues von Marko Arnautovic: Der österreichische Stürmer und Neuzugang beim FC Bologna präsentiert sein bereits drittes Destillat, den Arnautovic Premium Rum.

Arnautovic Spirits: Bereits auf dem Markt etabliert

Der begeisterte Wahl-Italiener mit großem Hang zum Genießer ist immer für eine Überraschung gut - sowohl sportlich als auch privat. In Italien will er nicht nur mit seinem Verein durchstarten, sondern sich auch mit seinen Arnautovic Spirits einen großen Namen machen.

Im .Juni 2020 startete die Erfolgsgeschichte der Arnautovic Spirits mit dem Release des Gins, vier Monate später folgte der Vodka. Beide Spirituosen wurden international sowie national prämiert und sind auch in der Gastronomie und im LEH sehr gut angenommen und mittlerweile am Markt etabliert.

Neuzugang: Der Arnautovic Premium Rum

Die dritte Kreation von Marko Arnautovic und seiner Agentur Next Sports Marketing ist der Arnautovic Premium Rum XO Reserva der mit der Veredelung in Fässern des österreichischen Weinguts Markowitsch neue geschmackliche Dimensionen in die alte Tradition des karibischen Rums bringt.

Next Sports Marketing

Interview: Der Fußball-Superstar über seine Spirituosen

Wie geht es dem einzigen aktiven Star-Kicker, der nebenberuflich Premium Spirituosen produziert?



Wie man merkt, bin ich richtig auf den Geschmack gekommen, hochqualitative Premium Spirituosen mit meinem Team zu entwickeln. Gin und Vodka haben sich top auf dem Markt etabliert. Wir sind bei BILLA

PLUS gelistet und weltweit in Bars und Clubs vertreten. Und was mich vor allem ehrt ist, dass wir internationale Preise an Land gezogen haben -mehrfach Gold und Silber - das macht stolz und richtig Spaß.



Wie kam es jetzt zum neuesten Produkt, dem Arnautovic RUM?

Wenn man sich ein bisschen mit den Trends in Spirituosenbereich auseinandersetzt, kommt man an Rum nicht vorbei. Neben dem Gin-Boom folgt schon bald der Rum, der nicht mehr nur als Basis für Cocktails

verwendet wird, sondern, wie übrigens alle meine Premium Spirituosen, am besten pur getrunken werden kann.

Aber für einen Fußballer aus Österreich doch recht exotisch, nicht?

Ja, das stimmt. Deswegen haben wir uns auch etwas Besonderes einfallen lassen, um meine Heimat Österreich wieder einfließen zu lassen. Beim Gin sind es die Marillen aus der Wachau, beim Vodka ist es das Alpenquellwasser und den Rum lassen wir in österreichischen Blaufränkisch-Barrique-Fässern reifen - das macht meinen Rum vom Geschmack noch spannender und es ist nicht nur Venezuela und

Jamaica drin, sondern auch wieder ein bisschen Österreich.

Kann man sagen, dass dir Österreich fehlt?

Ich hab das Glück. dass ich regelmäßig mit der Nationalmannschaft in Österreich bin, daher geht es. Aber natürlich, ich bin Kosmopolit wie man an meinem Leben als Fußballer sieht - das wirkt sich auch auf das

Essen und das Genießen im Allgemeinen aus. Wenn du permanent Länder wechselst, entwickelt sich auch dein Geschmack. Jetzt bin ich endgültig im Land der Genießer angekommen, in Italien, und da noch dazu in

Bologna, wo es überhaupt die beste Küche gibt. Aber wie gesagt, ein bisschen Österreich muss immer dabei sein und wenn es nur eine Manner Schnitte oder eben eine Rum Kugel ist.