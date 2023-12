Studierendenvertretungen demonstrieren in Wien

Studierendenvertretungen von Uni Wien, Technischer Uni (TU) Wien sowie der Uni für Bodenkultur (Boku) demonstrieren am Montag für eine Ausfinanzierung der Universitäten.

Warnung von ÖH Uni Wien

Das im Oktober fixierte Uni-Budget verdamme die Unis zu Stillstand und voranschreitender Kommerzialisierung der Bildung, warnte die ÖH Uni Wien per Aussendung im Vorfeld der Versammlung am Karlsplatz unter dem Titel "Uni kämpft - Stirbt die Bildung, stirbt die Zukunft". "Wir brauchen Forschung für gesellschaftlichen Fortschritt statt für Profit", so die Forderung. Unabhängige Forschung müsse durch öffentliche Mittel abgesichert werden. Kettenverträge, wegen derer junge Forscherinnen und Forscher ins Prekariat gedrängt würden, müssten abgeschafft werden.

uniko zeigte "großes Verständnis" für Sorgen der Studierenden

Die Universitätenkonferenz (uniko) hat per Aussendung angesichts der Teuerung "großes Verständnis" für die Sorgen der Studierenden gezeigt. Die Forderung, die Finanzierung langfristig auf zwei Prozent des BIP anzuheben, teile man. "Die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Artificial Intelligence sind das beste Beispiel dafür, dass wir die besten Köpfe an den Universitäten brauchen - nicht allein bei Google, Meta und Amazon", so der geschäftsführende uniko-Präsident Oliver Vitouch. Und die Unabhängigkeit der Universitäten sei in Zeiten von Extremismus und Radikalisierung und der Erosion vermeintlicher Sicherheiten bedeutsamer denn je. Auch mehr Stipendien, die an die Erreichung von Leistungszielen geknüpft sind, sowie leistbare Studierendenwohnheime werden von der uniko befürwortet. Immerhin sei in Österreich die Mehrheit der Studierenden berufstätig - und das oft in einem Stundenausmaß, das mit einem aktiven Studium nicht vereinbar sei.