Studienfortschritt: Ausgebrannt

Wann genau Stress die Überhand ergriff, kann man nicht sagen. Nach und nach zeigen Studien auf, dass er die Ursache für viele Zivilisationskrankheiten unserer Zeit ist: Über Darmprobleme zu Schlafstörungen und Burn-out.

Eine Sozialerhebung des Instituts für höhere Studien aus dem Jahr 2016 ermittelte, dass beinahe 50 Prozent der befragten Studierenden an österreichischen Universitäten Stressfaktoren wie fehlende Studienmotivation, aber auch Konzentrationsschwierigkeiten beklagen. Weitere 42 Prozent gaben an, dass sie unter psychischen Beschwerden wie Versagens- und Existenzängsten leiden würden. Vor allem Student*innen der Kunstuniversitäten nannten letztere häufiger. Insbesondere das Bologna-System wird von vielen als Grund genannt, mehr Stress und Versagensängste zu haben.

Versagens- und Existenzängste können ein Trigger für Vieles sein, doch häufig liegt ein Stichwort nicht weit: Überarbeitung. Mehr lernen, mehr arbeiten, mehr tun. Dass der Tag nur 24 Stunden hat, wird dabei häufig versucht zu ignorieren. Dabei ist der Druck auf der universitären Ebene vor allem durch das Bologna-System gegeben, doch auch auf beruflicher Ebene verspüren viele Stress. Neben der Uni Praktika zu absolvieren, am besten Teilzeit irgendwo unterzukommen, zu Netzwerken und zu versuchen, sich einen Namen im Berufsfeld zu machen, nimmt viel Zeit in Anspruch. Hinzu kommt, dass die meisten Student*innen, nämlich über 60 Prozent, neben dem Studium erwerbstätig sind.

BWL-, Jus-, Medizin- und alle anderen „fixer Job“-Student*innen können jedoch auch von ähnlichen Sorgen berichten. Dass bei diesen Studiengängen die Anzahl der Student*innen, die sich Hilfe von der studentisch-psychologischen Beratungsstelle suchen, geringer ist als bei Kunststudiengängen, liegt vor allem daran, dass die Möglichkeiten an ihren Universitäten weniger kommuniziert werden und somit einen kleineren Bekanntheitsgrad haben. Auch Wirtschaftsstudent*innen leiden unter Existenzängsten; Gabriel ist 23 und hat Studien in BWL und Politikwissenschaft abgeschlossen. Dass auch er Ängste vor der Zukunft hat, die ihn zeitweise zu Überbelastung angetrieben haben, erklärt er so: „Nun ja, es gibt wahnsinnig viele Studenten und entweder nicht genug Einstiegsjobs oder welche, die absurd viel verlangen ohne wirklich gut zu bezahlen. Klar gibt es hier und da die richtig krassen Stellen, doch die bekommen dann nur ein oder zwei. Die meisten müssen viel weiter unten anfangen, weil sie wissen, dass man keine andere Wahl hat, als die Stelle anzunehmen. Dann hantelt man sich von schlecht bezahltem Praktikum zum nächsten, 40 Stunden, und dann haben viele aber noch einen Job neben der Uni, einen Job, der sie finanziell erhält, einen Job für Brot und Wasser, überspitzt formuliert. Wenn man da noch nebenbei das Gefühl vermittelt bekommt, dass man mit Anfang 20 so viel gearbeitet haben muss wie mit Mitte 40, dann ist das Burnout vorprogrammiert.“