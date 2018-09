Studienfächer: Die größten Klischees

BWLer tragen den Pullover über die Schultern, Psychologiestudierende brauchen selbst einen Psychologen. Die Vorurteile, die sich über die verschiedensten Studienrichtungen verbreiten, sind unzählbar. Zum Semesterstart findet ihr hier die größten Klischees zusammengefasst.

Wer selbst studiert oder studiert hat, ist bestimmt mit vielen der Klischees vertraut. In den meisten Fällen stimmen sie zwar nicht, aber unterhaltsam sind sie dann doch meistens. Mit Hilfe der Google-Autovervollständigung hat die Firma “Warenvergleich.de” nun die gängigsten Klischees analysiert.

Viele der häufig studierten Fächer kommen ganz und gar nicht gut weg. Jura- und Medizin-Studenten gelten daher oft als “arrogant”. Die BWL-Studenten in Papi’s Audi sind “Idioten”, die Psychologie-Studenten “komisch” und die Mathematik-Studenten sind gar “faul”. Ganz anders sieht es bei den Maschinenbau- und Biologie-Studenten aus. Erstere gelten als “wichtig”, zweitere sind “hoch im Kurs”. Bei anderen Studienfächern versucht die Autovervollständigung klar zu stellen, dass Informatiker “keine Ingenieure” und Sozialarbeiter “keine Therapeuten” sind.

Erhebung mit Auto-Vervollständigen-Funktion

Die Erhebung der Studie erfolgte durch die Auto-Vervollständigen-Funktion von Google. Hier zeigte sich , was Menschen zu bestimmten Themen oft suchen. Wird beispielsweise in die Suchzeile bei Google “Biologen sind” eingegeben, erscheinen in dem Feld darunter mögliche Vorschläge. Damit ließen sich die gängigen Vorurteile herausfiltern. Für die Erhebung wurde immer die erste Option ausgewählt.