Studie zeigt: ORF-Sommergespräche konstruktiv statt konfrontativ

Sätzliche ORF-Sommergespräche seit dem Jahr 1981 wurden von der ÖAW untersucht. Nun zeigt sich: Die Gespräche sind seit jeher von Konstanz und Konstruktivität geprägt.

ORF-Sommergespräche: 125 Folgen analysiert

Das überraschende Ergebnis: Sowohl Gesprächsablauf und Strategien sind in den über 30 untersuchten Jahren großteils gleich geblieben. Und das, obwohl sich im selben Zeitraum Massenmedien und politisches Auftreten stark verändert haben. "Message Control, thematische Ausweichmanöver und aggressive Konfrontation werden in der konstruktiven Atmosphäre solcher langen Interviewformate kaum angewandt", wird Studienautor Riedl in einer Aussendung zitiert. Auf knapp drei von vier Fragen wird auch inhaltlich eingegangen, anstatt, wie in kürzeren TV-Interviews oft der Fall, auf ein anderes Thema auszuweichen.