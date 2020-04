Studie zeigt: Österreicher gegen finanzielle Hilfe für andere Länder in Coronakrise

Eine Studie der Uni Wien hat gezeigt, dass Österreicher keine finanzielle Mehrbelastung wollen, um anderen Ländern bei der Bewältigung der Coronakrise zu helfen.

Europäisches Krisenmanagement gewünscht und abgelehnt

Die Spaltung verlaufe dabei entlang des ideologischen Links-Rechts-Spektrums. Während man sich links der Mitte für europäische und gegen nationale Lösungen ausspricht, ist es bei ideologisch rechts stehenden Personen umgekehrt. In der ideologischen Mitte hängt die Präferenz von der Gefahrenwahrnehmung ab, wobei bei hoher Bedrohung nationale Lösungen bevorzugt werden.

Auch Grenzkontrollen sorgen für Dissens

Auch bei der Frage, ob offene Grenzen die Sicherheit in Österreich bedrohen und Grenzkontrollen deshalb dauerhaft nötig sind, herrscht Dissens. Zwar sei hier die Zustimmung zu dauerhaften Grenzkontrollen tendenziell etwas höher (mit über 40 Prozent) als die Ablehnung (mehr als 30 Prozent), jedoch ebenfalls ohne dass es eine Mehrheit für die eine oder andere Seite gibt.

Die Studienautoren schließen aus der Anfang April durchgeführten Umfrage, dass die finanzielle Frage "soweit der kritischste Punkt zu sein scheint, der am meisten Ablehnung erfährt". Bei den meisten anderen Fragen herrsche große Uneinigkeit in der Bevölkerung. Bei gleichbleibend hoher Gefahreneinschätzung sei davon auszugehen, dass die nationale Krisenpolitik weiterhin dominieren werde. "Ob vor diesem Hintergrund bereits ein Durchbruch zu einem tragfähigen Kompromiss in Finanzierungsfragen beim nächsten EU-Gipfel möglich sein wird, bleibt angesichts dieser Ergebnisse abzuwarten."