Studie zeigt: Körpergröße bei Partnersuche nach wie vor wichtig

Eine aktuelle Studie zeigt, dass die Körpergröße auch beim Online-Dating eine Rolle spielt. Wenn die Werteeinstellungen passen, können hier jedoch auch viele Singles Abstriche machen.

Suchen Frauen größere Männer?

Körpergröße: Frauen suchen keine kleineren Männer

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass auch bei der Online-Partnersuche bezüglich der Körpergröße einem geschlechtstypischen Muster gefolgt wird. So suchen Frauen eher größere Partner und Männer eher kleinere Partnerinnen. Frauen ist dieser Faktor jedoch wichtiger. 70 Prozent der Frauen gaben nämlich an, dass der Partner größer sein solle. Bei den Männern waren es nur 39 Prozent. Ein Prozent der Männer gaben demgegenüber an, eine größere Partnerin zu suchen. Keine einzige der befragten Frauen - also 0 Prozent - gab an, einen kleineren Mann zu suchen.