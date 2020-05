Studie zeigt: Generika wirken genauso gut wie originäre Medikamente

Eine Studie der MedUni Wien hat gezeigt, dass Generika genauso gut wirken, wie originäre Medikamente.

Generika zur Behandlung von Hypertonie, Hyperlipidämie und Diabetes Mellitus sind in Bezug auf ihre Wirksamkeit gleich gut wie originäre Wirkstoffe. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie der MedUni Wien, bei der Medikamente in Bezug auf ihre Wirksamkeit unter allen krankenversicherten Personen in Österreich untersucht wurden.