Studie zeigt: Degressives Arbeitslosengeld hat begrenztes Sparpotenzial

Die vergangene ÖVP-FPÖ-Regierung wollte das Arbeitslosengeld degressiv gestalten. Damit sollte langfristig die Arbeitslosigkeit abgesenkt werden. Eine Wifo-Studie hat nun unerwünschte "Nebenwirkungen" gezeigt.

Gerechnete Szenarien ergaben keine Budget-Einsparungen

Grund für den geringen Spareffekt ist die Mindestsicherung, also die Sozialbeihilfe, die eingreift, wenn die Arbeitslosenunterstützung unter ein bestimmtes Niveau fällt. Das degressive Arbeitslosengeld würde im Durchschnitt der Beziehenden zwar im schärfsten Szenario von täglich netto 32 Euro bei Beginn der Arbeitslosigkeit bis auf 7 Euro nach 1.000 Tagen fallen - dafür würde aber die Mindestsicherung einspringen und den Betrag bei 24 Euro halten. Die Einsparung wäre also viel geringer, als zu vermuten wäre.

"Wenn man ein Mindestsicherungsniveau gegen Armut verankert haben will, dann sind der Degression im Arbeitslosengeld recht enge Grenzen gesetzt", so Mahringer.

Schwächere verlieren besonders in den berechneten Szenarien

Außerdem zeigte sich, dass vor allem im ersten der berechneten Szenarien gerade Schwächere der Gesellschaft Geld verloren hätten: Geringverdiener, Kranke, Menschen mit Behinderungen. Auch seien Frauen überdurchschnittlich betroffen, weil sie im Schnitt weniger verdienen. "Diesen Effekten wurde in den weiteren Szenarien entgegengewirkt. Das Modell hatte stark geschlechtsspezifische Auswirkungen, das war so nicht intendiert, etwa durch die Beibehaltung des Ergänzungsbetrags zum Arbeitslosengeld", sagt Mahringer.

"Qualifizierung, Beratung und Vermittlung von Arbeitslosen können nachweislich Beschäftigungschancen verbessern", so Mahringer. Zugleich werden dadurch Leistungsanforderung an Arbeitslose gestellt - "Arbeitslosigkeit ist also keine erholsame Freizeit", so der Experte. Auch werde damit die Verfügbarkeit für Beschäftigung besser kontrolliert. Österreich habe ein gewachsenes System mit einer Kombination aus Anforderungen und Unterstützung, das man entsprechend neuen Erkenntnissen und Zielen noch weiterentwickeln könne.