Studie zeigt: Corona-Maßnahmen haben Bezahlverhalten der Österreicher verändert

Eine Studie hat gezeigt, dass die Coronamaßnahmen zu einem Boom beim digitalen Bezahlen mit sich gebracht haben. Außerdem haben 43 Prozent der Österreicher mehr denn je online eingekauft.

43 % der Befragten kauften mehr denn je online ein

Besonders das Online-Shopping hat aufgrund der Situation einen neuen Boom erlebt und alle anderen Formen des Einkaufens übertroffen. Mehr als die Hälfte der europäischen Käufer (57%) haben aufgrund der geschlossenen Geschäfte das Online-Shopping für sich entdeckt. In Österreich gaben 43% der Befragten an, sie hätten mehr denn je online eingekauft. Generell hat die Nutzung von Online-Aktivitäten aller Art durch die Ausgangssperren stark zugenommen: 23% der Österreicher geben nun mehr Geld für digitale Dienste wie das Streamen von Filmen, Online-Kursen oder Fitness-Kanälen aus. Auch der Gemeinschaftssinn der Österreicher, der in den vergangenen Wochen stark zu sehen war, spiegelt sich in der Studie wider: So gaben 20% an, im letzten Monat online für gemeinnützige Zwecke gespendet zu haben. Doch nicht nur online, auch beim Einkaufen außer Haus, gab es einen Wandel.