Studie warnt vor hochverarbeiteten Lebensmitteln

Eine umfangreiche Studie, an der Wiener Forscher beteiligt waren, wurde im Fachblatt "The Lancet Regional Health - Europe" veröffentlicht. Sie ergab, dass der langfristige Konsum von Lebensmitteln, die einer intensiven industriellen Modifikation unterzogen wurden, das Risiko erhöht, mehrere Krankheiten gleichzeitig zu entwickeln.

Konsum von hochverarbeiteten Lebensmitteln in Studie untersucht

Hochverarbeitete Produkte, auch als Ultra-processed foods (UPF) bezeichnet, enthalten viele Zusatzstoffe und können nicht in einer normalen Küche hergestellt werden. Die Auswirkungen und möglichen Nebenwirkungen dieser weit verbreiteten Produkte in Supermärkten werden seit vielen Jahren intensiv diskutiert. Eine europaweite Forschungsgruppe unter der Leitung von Reynalda Córdova vom Department für Ernährungswissenschaften an der Universität Wien hat nun Daten aus der "European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition" (EPIC) verwendet, um das Thema statistisch umfassend zu analysieren.