Studie von IMC Krems blickte auf Vier-Tage-Woche

Eine Studie des IMC Krems University of Applied Sciences hat auf die Vier-Tage-Woche geblickt.

Für und Wider hat eine Studie des IMC Krems University of Applied Sciences zur Vier-Tage-Woche ergeben. Trotz positiver Bewertungen und Vorteilen wie besserer Work-Life-Balance sowie gesteigerter Produktivität stünden Unternehmen vor Herausforderungen bei der Umsetzung, wurde am Dienstag in einer Aussendung betont.