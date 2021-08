Studie: Österreicher zeigen sich erstaunlich sozial achtsam

Lässt man anderen den Vortritt, wenn es um das begehrteste Stück Torte geht? Eine Studie hat sich angesehen, wie "soziale Achtsamkeit" in 31 Ländern gehandhabt wird - wobei Österreich auffallend gut abschneidet.

"Soziale Achtsamkeit": Österreich bei Studie auf Platz 2

Bei der sozialen Achtsamkeit, "geht es darum, dass man bei einer eigenen Entscheidung immer mit bedenkt, was das für andere Leute bedeuten kann", erklärte die Sozialpsychologin Ursula Athenstaedt von der Universität Graz gegenüber der APA. Während die oftmals untersuchte Kooperation irgendeine Art von gemeinsamem Ziel beinhaltet, setzt diese Form der Achtsamkeit unterschwelliger an und steht stark im Zusammenhang mit einer sozialen Wertorientierungen, die darauf abzielen, dass einem selbst, aber auch anderen etwas bleibt.

8.300 Menschen aus 31 Ländern nahmen an Studie teil

Insgesamt arbeiteten 65 Wissenschafter an der Untersuchung, an der weltweit über 8.300 Menschen teilnahmen. Über 300 kamen aus Österreich. Dabei handelte es sich um Studenten verschiedenster Fachrichtungen an der Uni Graz, so Athenstaedt.