Studie: Österreicher wollen keine 150 Jahre werden

Eine Studie hat ergeben, dass Österreicher keine 150 Jahre alt werden möchten. Vor allem Männer und jüngere Personen blicken dem Altern recht sorglos und unbekümmert entgegen.

Selbst wenn es die Wissenschaft möglich machen würde, dass man im Besitz seiner Kräfte 150 Jahre alt werden könnte, möchte dies doch nur ein Viertel der Österreicher. Dies heißt jedoch nicht, dass in der Bevölkerung grundsätzlich Angst vor dem Altwerden herrsche. 78 Prozent fürchten das Alter "eigentlich nicht", ergab eine IMAS-Studie, die am Freitag in Linz präsentiert wurde.