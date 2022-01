Studie: Österreich hat vierthöchste Millionärsdichte in Europa

Laut einer Schweizer Studie hatte Österreich im Pandemiejahr 2020 mit einer Quote von 4,5 Prozent die vierthöchse Millionärsdichte in Europa auf.

Nur in der Schweiz (14,1 Prozent), den Niederlanden (7,1 Prozent) und Belgien (5,4 Prozent) waren die Quoten gemessen an der Gesamtbevölkerung noch höher. Zudem ist der Reichtum in Österreich in Relation zu anderen Ländern besonders ungleich verteilt, geht aus den Angaben des Instituts Redesigning Financial Services (RSF) hervor.