Studie: Hundehirne reagieren emotional, wenn Halter andere Hunde umgarnen

Ein Wiener Kognitionsforscher hat herausgefunden, dass Hunde gewissermaßen "eifersüchtig" sein können. Reagiert ihr Halter erfreut auf andere Hunde, geraten sie in starke Erregung und Angst um ihre Bindung zu ihm.

Starke Erregung: Anderer Hund als bindungsbedrohend wahrgenommen

"Das zeigt eine starke physiologische Erregung an", so die Forscher: "Es liegt nahe, dass sie den anderen Hund als potenzielle Bedrohung der Bindung zu ihrer Bezugsperson wahrgenommen haben." Die Studie ist im Fachjournal "Cerebral Cortex Communications" erschienen.

So war die Hunde-Studie des Wiener Kognitionsforschers angelegt

Besonders wenn ihr Halter einen anderen Hund freudig begrüßte, zeigten die Hunde "eine Aktivitätszunahme in der Amygdala und der Insula, das sind zwei Gehirnareale, die an der Verarbeitung von Emotionen beteiligt sind", berichten sie am Donnerstag in einer Aussendung.